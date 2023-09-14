Петербуржец превратил дачу в Лисьем Носу в наркоплантацию, но кусты выкорчевали КОНи

Предприимчивый петербуржец сменил легальную сферу на «садоводство» и удивил полицию.



В парник на Стрелковой улице в Лисьем Носу сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков (КОНи) наведались 12 сентября, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 сентября. Хозяйничал там 42-летний мужчина, который, судя по открытым данным, ранее занимался коммерческой недвижимостью.



В саду петербуржца насчитали 45 кустов, а в подсобке нашли 11 кг уже готового растительного наркотика.



Современного «мичурина» увезли в полицию. Его допрашивали в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

