Полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве в Москве. Жертвы обезглавлены

Меньше суток понадобилось полицейским, чтобы установить личность и найти того, кто мог оставить обезглавленные тела на севере Москвы.



Как сообщили в ГУ МВД по Москве, 12 сентября подозреваемого в убийстве двух человек на Фестивальной улице задержали в Зеленограде. Ему 23 года . В ближайшее время его доставят в Следственный комитет. Следователи готовят документы для назначения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы.

При этом в заявлении следкома говорится, что задержанного подозревают в убийстве мужчины в квартире на Фестивальной улице. Причастность к гибели молодого человека, тело которого с колото-резаными ранами и с отчлененной головой было найдено в парке неподалеку, проверяется.