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    Полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве в Москве. Жертвы обезглавлены

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    9 комментариев

    Меньше суток понадобилось полицейским, чтобы установить личность и найти того, кто мог оставить обезглавленные тела на севере Москвы.

    Как сообщили в ГУ МВД по Москве, 12 сентября подозреваемого в убийстве двух человек на Фестивальной улице задержали в Зеленограде. Ему 23 года. В ближайшее время его доставят в Следственный комитет. Следователи готовят документы для назначения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы.

    При этом в заявлении следкома говорится, что задержанного подозревают в убийстве мужчины в квартире на Фестивальной улице. Причастность к гибели молодого человека, тело которого с колото-резаными ранами и с отчлененной головой было найдено в парке неподалеку, проверяется.

    По неподтвержденной официально информации, убитый в квартире — 56-летний врач-травматолог, работавший в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова.

    MSK1.RU пишет, что в медцентре не смогли прокомментировать информацию, но одна из коллег врача рассказала, что несколько дней назад он ушел в отпуск. Родные ждали его в Улан-Удэ. По словам знакомых, друзья мужчины уже выехали в Москву.

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    Комментарии 9

    Гость12 Сен 2023 в 23:32
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