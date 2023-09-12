Полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве в Москве. Жертвы обезглавлены

Меньше суток понадобилось полицейским, чтобы установить личность и найти того, кто мог оставить обезглавленные тела на севере Москвы.
Как сообщили в
При этом в заявлении следкома говорится, что задержанного подозревают в убийстве мужчины в квартире на Фестивальной улице. Причастность к гибели молодого человека, тело которого с колото-резаными ранами и с отчлененной головой было найдено в парке неподалеку, проверяется.
По неподтвержденной официально информации, убитый в квартире —
MSK1.RU пишет, что в медцентре не смогли прокомментировать информацию, но одна из коллег врача рассказала, что несколько дней назад он ушел в отпуск. Родные ждали его в Улан-Удэ. По словам знакомых, друзья мужчины уже выехали в Москву.