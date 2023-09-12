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    Два обезглавленных трупа нашли утром в разных частях Москвы

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    Следственный комитет обнаружил в разных частях Москвы 12 сентября обезглавленные тела мужчин — один лежал в парке, другой — в квартире, сообщает пресс-служба ведомства.

    Фото: ГСУ СК России по г. Москве
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    Ранним утром следователи обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений в области шеи, головы и туловища. Городской портал MSK1 сообщает, что тело было обезглавлено.

    ГСУ СК России по г. Москве

    По данному факту возбуждено уголовное дело по 1 ст. 105 УК РФ — «Убийство». Начато расследование.

    Днем 12 сентября в СК сообщили, что найден еще один труп мужчины с аналогичными признаками насильственной смерти. Тело обнаружили в квартире жилого дома на севере Москвы.

    РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах добавляет, что головы мужчин находились недалеко от тел, оба погибших азиатской внешности.

    Фото: ГСУ СК России по г. Москве

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