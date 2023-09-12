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    На Ямале спасли белого медведя: он вышел к оленеводам и разорил чум

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    6 комментариев

    Белый медведь вышел к жителям деревни в Ямало-Ненецком автономном округе. Специалисты Московского зоопарка поймали хищника и вывезли его в естественную среду обитания. О том, как прошла спасательная операция, рассказали в телеграм-канале зоопарка 12 сентября.

    Московский зоопарк

    Косолапый стал выходить к оленеводческим поселениям в Ямальском районе в начале сентября, чтобы найти еду. Он разорил чум оленевода, а также напал на тундровиков в деревне Усть-Юрибей. Напуганные жители обратились в Росприроднадзор. Ведомство, в свою очередь, прибегло к помощи Московского зоопарка.

    На место вылетели специалисты зоопарка, в том числе ветеринар. Медведя настигли на вертолете примерно в 27 км от села Яр-Сале. Ветврач усыпил животное с помощью дротика из пневморужья. Затем зоологи осмотрели хищника.

    Оказалось, что это здоровая, упитанная самка весом 400 кг, без каких-либо явных заболеваний. Медведице установили чип для идентификации, погрузили в вертолет и вывезли в национальный парк на полуострове Явай. Теперь местные жители могут не опасаться встречи с хищником, заявили спасатели.

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    МедведьЖивотные
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    Комментарии 6

    Гость12 Сен 2023 в 17:16
    Шойгу искал ?
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