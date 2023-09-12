На Ямале спасли белого медведя: он вышел к оленеводам и разорил чум

Белый медведь вышел к жителям деревни в Ямало-Ненецком автономном округе. Специалисты Московского зоопарка поймали хищника и вывезли его в естественную среду обитания. О том, как прошла спасательная операция, рассказали в телеграм-канале зоопарка 12 сентября.
Московский зоопарк
Косолапый стал выходить к оленеводческим поселениям в Ямальском районе в начале сентября, чтобы найти еду. Он разорил чум оленевода, а также напал на тундровиков в деревне Усть-Юрибей. Напуганные жители обратились в Росприроднадзор. Ведомство, в свою очередь, прибегло к помощи Московского зоопарка.
На место вылетели специалисты зоопарка, в том числе ветеринар. Медведя настигли на вертолете примерно в 27 км от села Яр-Сале. Ветврач усыпил животное с помощью дротика из пневморужья. Затем зоологи осмотрели хищника.
Оказалось, что это здоровая, упитанная самка весом 400 кг, без каких-либо явных заболеваний. Медведице установили чип для идентификации, погрузили в вертолет и вывезли в национальный парк на полуострове Явай. Теперь местные жители могут не опасаться встречи с хищником, заявили спасатели.