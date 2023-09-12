Путин внес в Госдуму законопроект о Дне воссоединения РФ и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Президент РФ Владимир Путин 12 сентября внес в Госдуму проект закона, который установит в России 30 сентября День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

В пояснительной записке сказано, что 30 сентября 2022 года войдет в историю России как день, когда Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ на правах субъектов.

Также в документе отмечается, что присоединение четырех юго-восточных субъектов Украины в состав России связано с волеизъявлением людей, которые сами определили свой политический статус. Кроме того, президент подчеркнул историческую общность народов, проживающих на данных территориях.