Электросамокат не от лукавого. В Петербурге замечен священник, спешащий к началу крестного хода

Корреспондент «Фонтанки» заметил в центре Петербурга священника на электросамокате. Представитель духовенства выбрал это средство передвижения, чтобы прорваться сквозь перекрытия и успеть к началу крестного хода, который 12 сентября проходит на Невском проспекте.
Сотни верующих выдвинусь во вторник утром в сторону площади Александра Невского, где состоятся праздничные мероприятия и молебен в честь перенесения в Александро-Невскую лавру раки (гробницы) святого благоверного князя Александра Невского. Фоторепортаж с места действия вы можете посмотреть на «Фонтанке».