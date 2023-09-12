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    Электросамокат не от лукавого. В Петербурге замечен священник, спешащий к началу крестного хода

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Корреспондент «Фонтанки» заметил в центре Петербурга священника на электросамокате. Представитель духовенства выбрал это средство передвижения, чтобы прорваться сквозь перекрытия и успеть к началу крестного хода, который 12 сентября проходит на Невском проспекте.

    Сотни верующих выдвинусь во вторник утром в сторону площади Александра Невского, где состоятся праздничные мероприятия и молебен в честь перенесения в Александро-Невскую лавру раки (гробницы) святого благоверного князя Александра Невского. Фоторепортаж с места действия вы можете посмотреть на «Фонтанке».

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    СвященникКикшерингЭлектросамокат
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