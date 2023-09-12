С имперскими флагами и хоругвями. По Невскому стартовал крестный ход

По Невскому проспекту начал движение крестный ход в честь дня перенесениях мощей Александра Невского. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», 12 сентября сотни верующих идут в сторону площади Александра Невского. Там должны пройти праздничные мероприятия и молебен.
В руках верующие держат имперские флаги, флаги движения «Сильная Россия», казачьих общин и флаги с лозунгами о дружбе русских и сербов.
В крестном ходе принимают участие курсанты и студенты, например Педиатрического университета.
Визуально в крестом ходе в этом году принимают участие меньше верующих, чем в прошлом году. В том числе почти нет бюджетников, которых в прошлые годы организованно привозили на крестный ход.