В Петербурге субсидируют авиарейсы в Ярославль, Иваново и Магас

Комитет по транспорту Петербурга определил еще две авиакомпании, которые получат субсидии от города на развитие региональных воздушных перевозок. Конкурс был проведен в августе.



Более 25,1 миллиона рублей из городского бюджета получат ООО «Авиакомпания "Икар"» и ООО «Северный ветер», сообщает 11 сентября пресс-служба комитета по транспорту. Финансирование направят на поддержку маршрутов из Петербурга в Иваново, Ярославль и Магас.

В июне более 39,9 миллиона рублей предоставили ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» и АО «Авиакомпания АЗИМУТ». В числе субсидируемых маршрутов были направления из Петербурга в Апатиты, Грозный и Калугу.