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    В Петербурге субсидируют авиарейсы в Ярославль, Иваново и Магас

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    Комитет по транспорту Петербурга определил еще две авиакомпании, которые получат субсидии от города на развитие региональных воздушных перевозок. Конкурс был проведен в августе.

    Более 25,1 миллиона рублей из городского бюджета получат ООО «Авиакомпания "Икар"» и ООО «Северный ветер», сообщает 11 сентября пресс-служба комитета по транспорту. Финансирование направят на поддержку маршрутов из Петербурга в Иваново, Ярославль и Магас.

    В июне более 39,9 миллиона рублей предоставили ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» и АО «Авиакомпания АЗИМУТ». В числе субсидируемых маршрутов были направления из Петербурга в Апатиты, Грозный и Калугу.

    Субсидии на развитие региональных авиаперевозок Петербург выделяет ежегодно. В 2022 году из бюджета потратили на это более 140,4 миллиона рублей. Средства получили авиакомпании «Аэрофлот», «РусЛайн», «АЗИМУТ» и «Ред Вингс».

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    ПетербургАвиаперевозкиСубсидии
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