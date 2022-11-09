Из Петербурга с субсидией. Смольный назвал авиакомпании и направления, которым добавит денег

Правительство Петербурга определило четыре авиакомпании, которые получат субсидии из бюджета на региональные перевозки в 2022 году. По данным «Фонтанки», итоги конкурса подведены на днях.



В число этих компаний попали ПАО «Аэрофлот-Российские авиалинии», АО Авиационная компания «РусЛайн», АО «Авиакомпания АЗИМУТ» и АО «Ред Вингс». Теперь с ними должны заключить соглашения о субсидировании маршрутов, которые связывают Петербург с несколькими городами: Иваново, Йошкар-Ола, Курск, Липецк, Нарьян-Мар, Тамбов, Ханты-Мансийск, Саранск, Брянск, Калуга, Элиста, Апатиты, Тобольск. Сумма субсидий — более 151 млн рублей.

