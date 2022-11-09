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    Из Петербурга с субсидией. Смольный назвал авиакомпании и направления, которым добавит денег

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    Правительство Петербурга определило четыре авиакомпании, которые получат субсидии из бюджета на региональные перевозки в 2022 году. По данным «Фонтанки», итоги конкурса подведены на днях.

    В число этих компаний попали ПАО «Аэрофлот-Российские авиалинии», АО Авиационная компания «РусЛайн», АО «Авиакомпания АЗИМУТ» и АО «Ред Вингс». Теперь с ними должны заключить соглашения о субсидировании маршрутов, которые связывают Петербург с несколькими городами: Иваново, Йошкар-Ола, Курск, Липецк, Нарьян-Мар, Тамбов, Ханты-Мансийск, Саранск, Брянск, Калуга, Элиста, Апатиты, Тобольск. Сумма субсидий — более 151 млн рублей.

    Субсидия выделяется каждый год, в 2021-м на нее выделяли 46 млн рублей. Идея в том, чтобы компенсировать перевозчикам недополученные доходы из-за рейсов по субсидируемым направлениям.

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