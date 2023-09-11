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    В Петербурге у любителя пьяной езды забрали BMW в пользу государства

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    Пойманный за пьяный ездой петербуржец расплатился за свои прегрешения автомобилем. Также лихача ждет общественно полезный труд.

    Как сообщает прокуратура Петербурга 11 сентября, суд признал виновным владельца BMW Артема. Мужчину уже привлекали к административной ответственности за нетрезвое вождение. Несмотря на это, он снова попался в аналогичном состоянии за рулем автомобиля. Повторное правонарушение повлекло уголовное дело по первой части статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

    Артему назначили 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

    «По ходатайству прокурора суд конфисковал и обратил в доход государства автомобиль BMW как предмет, использованный при совершении преступления», — добавили в ведомстве.

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