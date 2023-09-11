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    Влюбленному священнику из Петербурга продлили домашний арест и добавили статью — снова покушение

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    Василеостровский районный суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста Василию Бойко — настоятелю церкви Святого великомученика Иерофея Афинского лейб-гвардии Казачьего полка.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, к статьям о покушении на похищение человека и разбой следователи добавили статью о попытке похищения автомобиля Ford Explorer, принадлежащего потерпевшему.

    «Фонтанка» подробно описывала историю Бойко. В прошлом году он влюбился в жену учредителя прихода. Тайная связь любовников вскрылась, за этим последовал развод. Обманутый муж через некоторое время обратился в Петербургскую митрополию РПЦ, чтобы в отношении «грешника» провели проверку. В результате Бойко отстранили для начала от таинства отпевания. Тогда, по мнению следствия, настоятель решил найти тех, кто отомстит за его неприятности. Подходящими людьми оказались оперативники уголовного розыска. Они разыграли похищение и задержали Бойко.

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