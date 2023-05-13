Батюшки мои. Священник влюбился до чертиков и ареста

Фото: 47News Поделиться Поделиться





«Фонтанка» рассказывает удивительную историю настоятеля петербургской церкви и его ареста за заказ на похищение прихожанина. Тут во всем виновата либо роковая женщина, или бес попутал. Судите уж сами.

Предисловие к этой истории не нужно. Начнем с конца. К вечеру 12 мая на Литейном проспекте 34-летний настоятель церкви Святого великомученика Иерофея Афинского лейб-гвардии Казачьего полка, что на Обводном канале, встретился с парой крепких ребят. Один из них украдкой показал ему видео со своего телефона. И там было на что глянуть.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Фонтанке» понятен священник, задержанный в Петербурге за заказ на похищение прихожанина Ролик: где-то в подвале сидит хорошо знакомый священнику 41-летний Сергей, а лицо его, мягко говоря, не в форме. И под глазами все фиолетовое, и губы, как у той бьюти-блондинки. Батюшка от этого лицезрения чуть в обморок не упал. Ведь одно дело — желать, другое — трогать глазами результат. Опомнившись, он все же передал исполнителям заранее оговоренную сумму (50 тысяч рублей) и попросил отпустить православного с миром — вывезти его куда-нибудь поближе к трассам Ленобласти, мол, пускай дальше сам добирается. Но здесь картина мира 34-летнего Василия Бойко рухнула.



Дерзкие и на многое способные мужчины для начала предъявили ему удостоверения уголовного розыска. Знаете, такие корочки малинового цвета. Правильно: голова настоятеля закружилась уже нешуточно.

А задолго до такого финала, около года назад, к нему обратились муж да жена — его прихожане. Даже больше: муж является учредителем прихода, где главный — Бойко. Просьба их была тонкой. Супруги ссорились и ссорились, хотя у них четверо маленьких детей. Не автору судить, как в таких делах положено поступать, но начались индивидуальные беседы. Наверное, это что-то наподобие деликатных бесед при семейных кризисах, только со ссылками на святые писания. Однако все пошло не по психологическому плану.



Между Бойко и чужой женой возникла уже личная симпатия. И, наконец, чувство переросло в близость. Муж же начал нервничать из-за участившихся аудиенций. Дальше все как у всех, вплоть до вскрытия переписки жены. Сообщения оказались не лечебные. Сцены, ругань, разрыв отношений, развод. И это, подчеркнем, при четырех-то детях. Так и хочется написать — не бывает.



И заметим, что, по нашей информации, у самого Бойко семья тоже нетипичная: два родных брата, две родные сестры и отец — служитель православной церкви. Прервем рассказ, сошлемся на первоисточник.



В мае прошлого года Василий Бойко на своей странице во «ВКонтакте» написал, что готовит обращение в суд по делу о клевете. «Прошу откликнуться тех, кому приходило сообщение от Сергея … и кто готов засвидетельствовать эту переписку для моего обращения в суд по делу о клевете. В силу жизненных обстоятельств, наличия завистников или недоброжелателей, каждый из нас хоть раз в жизни, но сталкивался с клеветой, высказываемой в свой адрес. Клевета — это когда о лице распространяются заведомо ложные сведения, которые порочат честь и достоинство, подрывают репутацию. И в такой ситуации мне ничего не остаётся, как обратиться в суд».



Это была реакция на энергию мужа, который просто так стерпеть не пожелал и активно рисовал прихожанам моральный облик настоятеля. Лицо-то Бойко — должностное. Наконец, муж обратился в Санкт-Петербургскую митрополию РПЦ. Там начали своего рода проверку, а в ортодоксальной системе координат она порой бывает покрепче, чем у силовиков.

Как говорят в епархии, его для начала отстранили от таинства отпевания (почему так — сложный вопрос, касающийся испрашивания у бога прощения). Судя по всему, здесь родился замысел, который сегодня Следственный комитет именует приготовлением к похищению человека.



Короче, дело к ночи. Бойко активничал — искал злых людей. Чтобы проучили несогласного. И тут бог оказался не с ним. Настоятель вышел на оперативников. Сначала полицейские забеспокоились, уж не прикопать ли им нужно недовольного. Но на первой же встрече все обошлось. Просто украсть и наказать. Чтобы тот все понял и простил. Если вы про логику, то ее здесь искать вредно. Это как науку сталкивать с верой.



Разумеется, такие сюжеты за бесплатно не делаются. А так как у Бойко на обеспечении было уже четверо детей, то на гангстеров денег не хватало. Он предложил тысяч пятьдесят. Рублей.

Уголовному розыску было унизительно снимать розыгрыш за такие суммы, но и у них служба. Все же при торге, который записывался на технику, Бойко порекомендовал в счет услуги отобрать у мужа Ford Explorer. С пробегом, но крепкий. Это уже хоть что-то.



И вот в среду, 10 мая, мужа Сережу якобы таинственно крадут возле его дома на улице Кораблестроителей. Докладывают священнику: мол, тема пошла, заднюю включать поздно.

Типа, продержав неумного жалобщика в подземелье, в пятницу, 12-го, с ним и встретились для амбициозного расчета.

Нашатыря у сотрудников с собой не было, но в чувство привели. А дальше Василий Бойко каялся со слезой. Реально так было. Следственный комитет в таких случаях преувеличивать не станет. Отсюда закрывать его в Кресты представилось немилосердным.

Василеостровский районный суд Петербурга к 13 часам 13 мая отпустил священника под домашний арест.



Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: 47News Фото: 47News Поделиться Поделиться



