«Фонтанке» понятен священник, задержанный в Петербурге за заказ на похищение прихожанина

Это настоятель церкви в центре Петербурга Василий Бойко. Ранее он возглавлял Центр духовной культуры при соборе в Кронштадте. Читайте, где он служит сегодня.

Следственный комитет Петербурга в ночь на 13 мая задержал настоятеля церкви Святого великомученика Иерофея Афинского лейб-гвардии Казачьего полка на Обводном канале, 37 (Центральный район города), 34-летнего Василия Бойко. Как мы уже анонсировали, ему вменяется приготовление на похищение человека — своего знакомого прихожанина. На данный момент «Фонтанка» знает, что потерпевший входит в совет церкви Святого великомученика.

Повторим нашу недавнюю информацию: Василий Бойко познакомился с одной из прихожанок, у них возникли близкие отношения, хотя петербурженка не только была замужем, а еще и имеет нескольких детей. Ее супруг, узнав об их связи, повел себя естественно и после скандалов развелся. К тому же он обратился с заявлением в Санкт-Петербургскую митрополию Русской Православной Церкви, где описал случившееся. В данное время в епархии идет проверка его заявления.

По пока не очень нам понятным причинам Василий Бойко стал искать (по версии СК) тех, кто сможет выкрасть мужа и наказать его. Собственная энергия вывела его на оперативников уголовного розыска Петербурга. При встречах они записывали разговоры, а потом уже и разыграли спектакль. После инсценировки похищения полицейские показали Бойко фотографии избитой жертвы, а он, как и обещал, передал им деньги за работу. Это и был финал оперативной комбинации.