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    Элла Памфилова рассказала о случаях отмены результатов на выборах-2023

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    На региональных и муниципальных выборах, проходивших с 8 по 10 сентября, были отменены итоги голосования на четырех избирательных участках. Об этом 11 сентября во время пресс-конференции по итогам «единого дня» голосования рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

    Так, например, на участке № 550 в Крыму член избирательной комиссии вбрасывала бюллетени прямо под камерой, заявила Памфилова. По этому случаю планируется разбирательство, рассказала глава ЦИК.

    Также пришлось отменить результаты на одном из участков в Шуе Ивановской области, где наблюдатели и кандидаты сообщали о возможных нарушениях. По словам Эллы Памфиловой, Шуя — проблемный город, где чиновники не всегда понимают границы своей компетенции.

    Всего на 21 избирательном участке в 12 российских регионах были признаны недействительными 1 307 бюллетеней. Это, отметила Памфилова, «мало и незначительно».

    По итогам выборов 13 глав субъектов сохранили свою власть при средней явке в 43,5%. Продолжат работу, в частности, мэр Москвы Сергей Собянин, омский губернатор Виталий Хоценко, глава Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

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