Элла Памфилова рассказала о случаях отмены результатов на выборах-2023

На региональных и муниципальных выборах, проходивших с 8 по 10 сентября, были отменены итоги голосования на четырех избирательных участках. Об этом 11 сентября во время пресс-конференции по итогам «единого дня» голосования рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Так, например, на участке № 550 в Крыму член избирательной комиссии вбрасывала бюллетени прямо под камерой, заявила Памфилова. По этому случаю планируется разбирательство, рассказала глава ЦИК.

Также пришлось отменить результаты на одном из участков в Шуе Ивановской области, где наблюдатели и кандидаты сообщали о возможных нарушениях. По словам Эллы Памфиловой, Шуя — проблемный город, где чиновники не всегда понимают границы своей компетенции.