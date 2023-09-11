Элла Памфилова рассказала о случаях отмены результатов на выборах-2023

На региональных и муниципальных выборах, проходивших с 8 по 10 сентября, были отменены итоги голосования на четырех избирательных участках. Об этом 11 сентября во время пресс-конференции по итогам «единого дня» голосования рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Так, например, на участке № 550 в Крыму член избирательной комиссии вбрасывала бюллетени прямо под камерой, заявила Памфилова. По этому случаю планируется разбирательство, рассказала глава ЦИК.
Также пришлось отменить результаты на одном из участков в Шуе Ивановской области, где наблюдатели и кандидаты сообщали о возможных нарушениях. По словам Эллы Памфиловой, Шуя — проблемный город, где чиновники не всегда понимают границы своей компетенции.
Всего на 21 избирательном участке в 12 российских регионах были признаны недействительными 1 307 бюллетеней. Это, отметила Памфилова, «мало и незначительно».
По итогам выборов 13 глав субъектов сохранили свою власть при средней явке в 43,5%. Продолжат работу, в частности, мэр Москвы Сергей Собянин, омский губернатор Виталий Хоценко, глава Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Красноярского края Михаил Котюков.