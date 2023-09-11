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    В 13 регионах России губернаторы сохранили власть после выборов

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    С 8 по 10 сентября в 13 субъектах России во время «единого дня голосования» действующим губернаторам удалось сохранить власть, следует из данных Центризбиркома России.

    • Виктор Томенко (Алтайский край) — 76,16%;
    • Василий Орлов (Амурская область) — 82,38%;
    • Сергей Цивилев (Кемеровская область) — 85,24%;
    • Михаил Котюков (Красноярский край) — 70,22%;
    • Сергей Носов (Магаданская область) — 72,39%;
    • Глеб Никитин (Нижегородская область) — 82,82%;
    • Андрей Травников (Новосибирская область) — 75,72%;
    • Виталий Хоценко (Омская область) — 76,33%;
    • Андрей Клычков (Орловская область) — 82,09%;
    • Михаил Ведерников (Псковская область) — 86,3%;
    • Валентин Коновалов (Хакасия) — 63,14%;
    • Владислав Кузнецов (Чукотка) — 72,34%.

    В Москве с результатом 76,39% победил действующий мэр Москвы Сергей Собянин. Впервые Собянин возглавил Москву еще 13 лет назад.

    Итоговая явка на выборах мэра столицы, по предварительным данным, составила 42,5%, о чем рассказала глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Это 3 млн 296 тысяч 905 москвичей, уточняет ТАСС. В 2023 году на выборах мэра голосовали в основном дистанционно — 2,7 млн человек против 571 тысячи избирателей, которые проголосовали традиционным способом с помощью бумажного бюллетеня.

    В Екатеринбурге на выборах депутатов городской думы, помимо «Единой России», ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России — За правду», прошла партия «Яблоко» с результатом 9,24%.

    Также кандидаты от «Яблока» избраны в думы Великого Новгорода, Краснокамска Пермского края и Ясногорска Тульской области.

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