    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 19

    1 м/с, ю-в

    763мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97.92eur104.89

    На выборах мэра Москвы победил Сергей Собянин

    922
    17 комментариев

    Сергей Собянин побеждает на выборах мэра Москвы. После обработки ста процентов протоколов участковых избирательных комиссий он набрал более 76 процентов голосов, следует 11 сентября из данных ЦИК России.

    Сергей Собянин набрал 2 499 114 голосов или 76,39 процента. Леонид Зюганов на втором месте с 265 374 голосами (8,11 процента).

    Борис Чернышов от ЛДПР получил 183 529 голосов (5,61 процента).

    В Москве на выборах мэра явка составила около 43%, из почти 3,3 млн избирателей свыше 2,7 млн участвовали с помощью дистанционного электронного голосования (то есть более 82%).

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close