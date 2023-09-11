На выборах мэра Москвы победил Сергей Собянин

Сергей Собянин побеждает на выборах мэра Москвы. После обработки ста процентов протоколов участковых избирательных комиссий он набрал более 76 процентов голосов, следует 11 сентября из данных ЦИК России.



Сергей Собянин набрал 2 499 114 голосов или 76,39 процента. Леонид Зюганов на втором месте с 265 374 голосами (8,11 процента).



Борис Чернышов от ЛДПР получил 183 529 голосов (5,61 процента).



В Москве на выборах мэра явка составила около 43%, из почти 3,3 млн избирателей свыше 2,7 млн участвовали с помощью дистанционного электронного голосования (то есть более 82%).

