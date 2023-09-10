Выборы закончились. В Москве лидирует Собянин

В регионах России завершились выборы. В Москве на выборах мэра явка составила около 43%, из почти 3,3 млн избирателей свыше 2,7 млн участвовали с помощью дистанционного электронного голосования (то есть более 82%), сообщает РБК со ссылкой на главу Мосгоризбиркома Ольгу Кириллову,



Действующий мэр Сергей Собянин по итогам расшифровки данных онлайн-голосования набирает, предварительно, более 2 млн голосов, на втором месте Леонид Зюганов, передает РИА Новости.



По данным ЦИК, за три дня предотвращено около 30 тысяч атак на ресурсы дистанционного электронного голосования. МВД не зарегистрировало нарушений, способных повлиять на итоги голосования в России, информирует ТАСС. В целом с начала избирательной кампании зафиксировано около 2 тыс. правонарушений, возбуждено шесть уголовных дел по таким статьям, как заведомо ложные сообщения об акте терроризма и повреждение имущества. Кроме того, зафиксированы попытки подрывов и обстрелов избирательных участков в новых регионах во время голосования. Напомним, в Запорожье один из избирательных участков был уничтожен беспилотниками.

