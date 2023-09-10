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    Выборы

    В России — основной день выборов. Один из избирательных участков в Запорожье уничтожен беспилотниками

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    Ночью 10 сентября в результате атаки БПЛА уничтожен один из избирательных участков на выборах в Запорожской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зампреда ЦИК РФ Николая Булаева.

    «Сегодня в Запорожской области в ночь после атаки дронов был уничтожен избирательный участок, никого из членов комиссии там не было», — сказал он журналистам в информационном центре ЦИК.

    Выборы проходят в России с 8 по 10 сентября на различных уровнях. Сегодня — основной день голосования. В 86 субъектах проводится более 4 тысяч избирательных кампаний. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила РИА Новости 10 сентября, что избирательные участки открылись во всех 86 регионах, где проходят выборы. По ее словам, более 3 миллионов избирателей в 25 субъектах проголосовали с помощью системы дистанционного электронного голосования. В Запорожской области в единый день голосования открылись 482 избирательных участка, рассказала СМИ глава избирательной комиссии региона Галина Катющенко.

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    Гость10 Сен 2023 в 12:29
    Сальдо жив ?
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