Песков: если Путин пойдет на выборы в 2024 году, то реальную конкуренцию ему составить будет некому

Подготовка к проведению президентских выборов 2024 года в России пока не началась, и Владимир Путин еще не заявлял, будет ли выдвигать свою кандидатуру. Об этом 11 сентября в интервью РБК заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



В случае, если действующий президент пойдет на выборы, то реальную конкуренцию на нынешнем этапе ему никто составить не сможет, считает Песков. Он пояснил, что Владимир Путин пользуется «абсолютной поддержкой населения», и добавил, что «это большие возможности и большая ответственность».

