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    Песков: если Путин пойдет на выборы в 2024 году, то реальную конкуренцию ему составить будет некому

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    Подготовка к проведению президентских выборов 2024 года в России пока не началась, и Владимир Путин еще не заявлял, будет ли выдвигать свою кандидатуру. Об этом 11 сентября в интервью РБК заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В случае, если действующий президент пойдет на выборы, то реальную конкуренцию на нынешнем этапе ему никто составить не сможет, считает Песков. Он пояснил, что Владимир Путин пользуется «абсолютной поддержкой населения», и добавил, что «это большие возможности и большая ответственность».

    По словам пресс-секретаря президента, состоявшиеся выборы в регионах «наиболее красочно подтвердили абсолютную консолидацию общества вокруг руководства страны».

    Говоря о продолжении своей работы пресс-секретарем после выборов, Песков отметил, что он чиновник, и его дальнейшую работу определяет руководитель.

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