Ремонт на неделю сузил автомобильный тоннель дамбы в Петербурге в одну сторону

В Петербурге на рабочей неделе вновь ограничено движение по тоннелю дамбы. Там ведутся регламентные и ремонтно-восстановительные работы.



С 11 по 15 сентября введены ограничения движения по полосам в транспортном отсеке Финской стороны тоннеля судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений Петербурга, сообщает пресс-служба Дирекции КЗС. То есть ограничения действуют на внешнем кольце КАД, как и на минувшей неделе.

Водителей просят внимательно следить за сообщениями на информационных табло. Следует соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков и разметки, а также обращать внимание на ограждения.