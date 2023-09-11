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    Ремонт на неделю сузил автомобильный тоннель дамбы в Петербурге в одну сторону

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    В Петербурге на рабочей неделе вновь ограничено движение по тоннелю дамбы. Там ведутся регламентные и ремонтно-восстановительные работы.

    С 11 по 15 сентября введены ограничения движения по полосам в транспортном отсеке Финской стороны тоннеля судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений Петербурга, сообщает пресс-служба Дирекции КЗС. То есть ограничения действуют на внешнем кольце КАД, как и на минувшей неделе.

    Водителей просят внимательно следить за сообщениями на информационных табло. Следует соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков и разметки, а также обращать внимание на ограждения.

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    ПетербургДамбаОграничения движения транспорта
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