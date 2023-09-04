    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, зап

    767мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd96.34eur104.61

    Проезд по тоннелю дамбы в Петербурге ограничили до выходных

    488
    обсудить

    Дирекция комплекса защитных сооружений Петербурга предупреждает об ограничении движения в автодорожном тоннеле судопропускного сооружения С-1 на городской дамбе. Оно действует с понедельника, 4 сентября, и продлится до выходных.

    С 4 по 8 сентября введены временные ограничения движения по полосам в транспортном отсеке Финской стороны, то есть в тоннеле дамбы на внешнем кольце КАД. Там ведутся регламентные и ремонтно-восстановительные работы, сообщает пресс-служба Дирекции КЗС.

    Водителей просят внимательно следить за сообщениями на информационных табло, а также за разметкой, знаками и ограждениями и не превышать разрешенной скорости.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДамбаОграничения движения транспорта
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close