Проезд по тоннелю дамбы в Петербурге ограничили до выходных

Дирекция комплекса защитных сооружений Петербурга предупреждает об ограничении движения в автодорожном тоннеле судопропускного сооружения С-1 на городской дамбе. Оно действует с понедельника, 4 сентября, и продлится до выходных.



С 4 по 8 сентября введены временные ограничения движения по полосам в транспортном отсеке Финской стороны, то есть в тоннеле дамбы на внешнем кольце КАД. Там ведутся регламентные и ремонтно-восстановительные работы, сообщает пресс-служба Дирекции КЗС.

Водителей просят внимательно следить за сообщениями на информационных табло, а также за разметкой, знаками и ограждениями и не превышать разрешенной скорости.