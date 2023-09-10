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    В Петербурге завелись водоплавающие самокаты

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    Фото: Любовь Хмелевская/«Фонтанка.ру»
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    В Красносельском районе Петербурга вечером 10 сентября были замечены «водоплавающие» кикшеринговые электросамокаты «Яндекса», передает корреспондент «Фонтанки».

    Два электросамоката купались в безымянном пруду напротив дома №206 по проспекту Стачек, где на усадьбе фундамента дворца Шереметьевых располагается Дворец детского и юношеского творчества. Кто и когда утопил самокаты, неизвестно. Попытку вытащить их из пруда предпринял молодой петербуржец, однако сделать это ему не удалось.

    Любовь Хмелевская/«Фонтанка.ру»

    Ранее на Адмиралтейской набережной Петербурга поставили знак, запрещающий передвижение на средствах индивидуальной мобильности, в числе которых входят как электросамокаты, так и гироскутеры, моноколеса и т.п.

    Фото: Любовь Хмелевская/«Фонтанка.ру»

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    ЭлектросамокатыКикшерингСамокаты
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