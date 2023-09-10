Блогера Хилми Форкса выпустили из-за решетки

Тиктокера Хилми Форкса, которого задержали по заявлению матери одной из его фанаток, два дня спустя отпустили из отдела полиции. В отношении Форкса составили протокол о мелком хулиганстве Об этом «Фонтанке» 10 сентября рассказал адвокат Константин Ерохин.



По словам адвоката, Форкса оштрафовали на 500 рублей.



«Получается, что человека задержали и продержали все выходные просто из-за хайпа, хотя можно было за час посмотреть камеры и убедиться, что ничего страшного не случилось. Кстати, мама-заявитель и ребенок ожидаемо отказались от прихода в отдел и дачи показаний. Я также пытался с ними связаться, чтобы объясниться и даже извиниться, чтобы успокоить эту семью», — написал Ерохин в своем телеграм-канале.

