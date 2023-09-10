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    Блогера Хилми Форкса выпустили из-за решетки

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    Тиктокера Хилми Форкса, которого задержали по заявлению матери одной из его фанаток, два дня спустя отпустили из отдела полиции. В отношении Форкса составили протокол о мелком хулиганстве Об этом «Фонтанке» 10 сентября рассказал адвокат Константин Ерохин.

    По словам адвоката, Форкса оштрафовали на 500 рублей.

    «Получается, что человека задержали и продержали все выходные просто из-за хайпа, хотя можно было за час посмотреть камеры и убедиться, что ничего страшного не случилось. Кстати, мама-заявитель и ребенок ожидаемо отказались от прихода в отдел и дачи показаний. Я также пытался с ними связаться, чтобы объясниться и даже извиниться, чтобы успокоить эту семью», — написал Ерохин в своем телеграм-канале.

    В протоколе (есть в распоряжении редакции) указано, что Форкс якобы проявил «неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте — на улице в месте массового скопления граждан, на замечания не реагировал, чем демонстративно нарушал общественный порядок и спокойствие граждан».

    Адвокат добавил, что Форкс будет обжаловать и сам протокол, и задержание, и недопуск в отдел полиции юриста.

    Хилми Форкса задержали 8 сентября по заявлению от мамы ребенка. Позднее стало известно, что к блогеру подошли и сфотографировались с ним несовершеннолетние фанатки. Адвокат опубликовал снимки, о которых идет речь.

    Фото: предоставлено адвокатом Константином Ерохиным
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    Фото: предоставлено адвокатом Константином Ерохиным

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