В Петербурге задержали блогера-трансгендера Хилми Форкса

В Петербурге задержали трансгендерного блогера Хилми Форкса. Адвокат Форкса Константин Ерохин 8 сентября рассказал «Фонтанке», что, по его информации, Хилми находится в 21-м отделе полиции.

«Снова задержали Хилми в Петербурге, будут два дня держать. Занимаемся с уважаемым Антоном Меркушевым», — написал Ерохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что есть заявление от матери ребенка и показания детей, а также видеофиксация и некое фото.

«В целом задержание на 48 часов согласно 91 УПК РФ — плохой признак. Обычно за этим следует возбуждение дела», — уточнил Ерохин. В комментарии «Фонтанке» адвокат уточнил, что дети регулярно подходят к Форксу и предположил, что мама ребенка могла испугаться.