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    В Петербурге задержали блогера-трансгендера Хилми Форкса

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    10 комментариев

    В Петербурге задержали трансгендерного блогера Хилми Форкса. Адвокат Форкса Константин Ерохин 8 сентября рассказал «Фонтанке», что, по его информации, Хилми находится в 21-м отделе полиции.

    «Снова задержали Хилми в Петербурге, будут два дня держать. Занимаемся с уважаемым Антоном Меркушевым», — написал Ерохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что есть заявление от матери ребенка и показания детей, а также видеофиксация и некое фото.

    «В целом задержание на 48 часов согласно 91 УПК РФ — плохой признак. Обычно за этим следует возбуждение дела», — уточнил Ерохин. В комментарии «Фонтанке» адвокат уточнил, что дети регулярно подходят к Форксу и предположил, что мама ребенка могла испугаться.

    «Я думаю, что родители просто испугались превентивно. Хотя, конечно, зачем ему дети — они постоянно ходят за ним толпой. Никого он не трогает <...>. В этом плане, если бы он был такой, я бы им не занимался», — подчеркнул собеседник.

    В январе 2023 года в отношении Форкса было возбуждено административное дело о пропаганде ЛГБТ.

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    Хилми Форкс
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    Комментарии 10

    Гость08 Сен 2023 в 20:35
    Кто все эти люди?
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