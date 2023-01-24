Дело о пропаганде ЛГБТ возбудили против блогеров Даши Корейки и Хилми Форкса

Административное дело по статье о пропаганде ЛГБТ возбудили в отношении блогеров Даши Корейки и Хилми Форкса. Об этом 24 января сообщает РИА Новости, ссылаясь на ответ МВД депутату Яне Лантратовой.



Ранее Лантратова обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить молодых людей на распространение пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, трансгендерности, а также трансляцию аморального поведения и оскорбление чувств верующих.

При этом в возбуждении административного дела о пропаганде наркотиков было отказано. Между тем ведомство проводит процессуальную проверку для оценки действий блогеров по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографии.