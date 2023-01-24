Дело о пропаганде ЛГБТ возбудили против блогеров Даши Корейки и Хилми Форкса

Административное дело по статье о пропаганде ЛГБТ возбудили в отношении блогеров Даши Корейки и Хилми Форкса. Об этом 24 января сообщает РИА Новости, ссылаясь на ответ МВД депутату Яне Лантратовой.
Ранее Лантратова обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить молодых людей на распространение пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, трансгендерности, а также трансляцию аморального поведения и оскорбление чувств верующих.
При этом в возбуждении административного дела о пропаганде наркотиков было отказано. Между тем ведомство проводит процессуальную проверку для оценки действий блогеров по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографии.
В МВД добавили, что материалы направили в Роскомнадзор и Следственный комитет.
Даша Корейка — 22-летняя российская трансгендерная блогерша. Её прежнее имя — Максим Матвеев. В сентябре прошлого года она сообщила в социальных сетях, что сделала операцию. Корейка ведёт стримы на платформе Twitch. Своей популярности достигла за счёт откровенных историй из собственной жизни.
28-летний Хилми Форкс также блогер. Его называют другом и продюсером Корейки. На своём YouTube-канале он в числе прочего рассказывает о своих отношениях с мужчинами, косметике и одежде.