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    Дело о пропаганде ЛГБТ возбудили против блогеров Даши Корейки и Хилми Форкса

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    Административное дело по статье о пропаганде ЛГБТ возбудили в отношении блогеров Даши Корейки и Хилми Форкса. Об этом 24 января сообщает РИА Новости, ссылаясь на ответ МВД депутату Яне Лантратовой.

    Ранее Лантратова обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить молодых людей на распространение пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, трансгендерности, а также трансляцию аморального поведения и оскорбление чувств верующих.

    При этом в возбуждении административного дела о пропаганде наркотиков было отказано. Между тем ведомство проводит процессуальную проверку для оценки действий блогеров по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографии.

    В МВД добавили, что материалы направили в Роскомнадзор и Следственный комитет.

    Даша Корейка — 22-летняя российская трансгендерная блогерша. Её прежнее имя — Максим Матвеев. В сентябре прошлого года она сообщила в социальных сетях, что сделала операцию. Корейка ведёт стримы на платформе Twitch. Своей популярности достигла за счёт откровенных историй из собственной жизни.

    28-летний Хилми Форкс также блогер. Его называют другом и продюсером Корейки. На своём YouTube-канале он в числе прочего рассказывает о своих отношениях с мужчинами, косметике и одежде.

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