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Мы столько раз пересматривали советские фильмы, что, кажется, узнаем их по одной цитате. Если вы, как и мы, любите фильмы СССР, то запросто пройдете этот тест. Вам нужно всего лишь отгадать фильм по одному кадру. Справитесь?
Начнем с простого: из какого фильма этот кадр?
Из какой картины этот мужчина, готовый пуститься в пляс?
А это что за фильм?
Из какого фильма этот кадр?
Угадаете, из какого фильма этот стоп-кадр?
В каком фильме вместе собрались эти четверо мужчин?
Сможете угадать фильм по этому кадру?
Ну а это что за фильм?
Сможете вспомнить, откуда этот кадр?
Закончим на этом кадре. Откуда он?
Тест по одному кадру: попробуйте угадать советское кино
Вам нужно взять пару выходных и посмотреть советскую классику.
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Тест по одному кадру: попробуйте угадать советское кино
Вы неплохо помните советские фильмы.
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Тест по одному кадру: попробуйте угадать советское кино
Вы, наверное, видели почти всё советское кино!
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Тест по одному кадру: попробуйте угадать советское кино
Да вы настоящий киноман, поздравляем!