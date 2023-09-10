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    Тест по одному кадру: попробуйте угадать советское кино

    Сами-то фильмы известные, но над стоп-кадрами придется поломать голову

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    3 комментария
    Герои уже сами не знают, в какое кино попали
    Герои уже сами не знают, в какое кино попалиКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Мы столько раз пересматривали советские фильмы, что, кажется, узнаем их по одной цитате. Если вы, как и мы, любите фильмы СССР, то запросто пройдете этот тест. Вам нужно всего лишь отгадать фильм по одному кадру. Справитесь?

    Начнем с простого: из какого фильма этот кадр?

    Начнем с простого: из какого фильма этот кадр?

    Из какой картины этот мужчина, готовый пуститься в пляс?

    Из какой картины этот мужчина, готовый пуститься в пляс?

    А это что за фильм?

    А это что за фильм?

    Из какого фильма этот кадр?

    Из какого фильма этот кадр?

    Угадаете, из какого фильма этот стоп-кадр?

    Угадаете, из какого фильма этот стоп-кадр?

    В каком фильме вместе собрались эти четверо мужчин?

    В каком фильме вместе собрались эти четверо мужчин?

    Сможете угадать фильм по этому кадру?

    Сможете угадать фильм по этому кадру?

    Ну а это что за фильм?

    Ну а это что за фильм?

    Сможете вспомнить, откуда этот кадр?

    Сможете вспомнить, откуда этот кадр?

    Закончим на этом кадре. Откуда он?

    Закончим на этом кадре. Откуда он?
    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест по одному кадру: попробуйте угадать советское кино

    Вам нужно взять пару выходных и посмотреть советскую классику.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест по одному кадру: попробуйте угадать советское кино

    Вы неплохо помните советские фильмы.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест по одному кадру: попробуйте угадать советское кино

    Вы, наверное, видели почти всё советское кино!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест по одному кадру: попробуйте угадать советское кино

    Да вы настоящий киноман, поздравляем!

    Поделитесь результатом

    Герои уже сами не знают, в какое кино попали
    Герои уже сами не знают, в какое кино попалиКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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    Комментарии 3

    Гость10 Сен 2023 в 20:11
    10 из 10. Любимые фильмы!!!
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