Беспилотники атаковали Крым, а страны G20 оценили ситуацию на Украине: новости СВО за 9 сентября

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 9 сентября.

Атаки

Над Крымом сбили три беспилотника — один ночью, на северо-западе, и два — следующим вечером. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

В Белгородской области под обстрел попала окраина населенного пункта Староселье. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, повреждена линия электропередачи.

Внешняя политика

Страны на саммите G20 в Индии выпустили совместную декларацию. В ней есть пункты, касающиеся спецоперации: