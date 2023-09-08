РЖД возобновили продажу билетов на поезда за 3 месяца до отправления

РЖД возобновили продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления. Об этом компания сообщила 8 сентября в своем Telegram-канале. Как пояснили в РЖД, уже завтра пассажиры смогут купить билет, например, на 6 декабря.



«Продажа билетов на поезда, ранее появлявшиеся в продаже только за 45 суток, будет открыта уже завтра, 9 сентября, с 8:00 по московскому времени», — сообщили в компании.

РЖД временно сокращали глубину продажи билетов на поезда до 45 суток из-за масштабных работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле. Изменения касались поездов, курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, некоторыми городами Краснодарского края, Приволжья, Урала и Северного Кавказа.