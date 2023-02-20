Купить билеты на некоторые поезда в Петербург и из него можно будет не раньше, чем за 1,5 месяца

РЖД временно сокращает глубину продажи билетов на некоторые поезда, в том числе следующие из Петербурга или в Петербург. Это связано с реконструкцией железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле.



Из-за работ будут скорректированы действующее расписание и маршруты ряда поездов дальнего следования отправлением после 17 мая, сообщает 20 февраля пресс-служба РЖД. В связи с этим сокращена глубина продажи билетов на них с начальных станций, включая билеты в беспересадочные и прицепные вагоны: купить их можно будет не ранее, чем за 45 суток. Изменения коснутся сообщения с Москвой, Петербургом, некоторыми городами Краснодарского края, Приволжья, Урала, Северного Кавказа и так далее.