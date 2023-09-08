Главный синоптик Петербурга радует прогнозами и предвидит рекорд

Прогноз погоды на выходные и на следующую неделю дал 8 сентября в своём телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Суббота и воскресенье будут «очень хорошие».
«Антициклон определяет погоду по всему региону, сухо и тихо, ночью вообще до штиля. Облака сегодняшние уйдут, и выглянет солнце», — обещает Колесов.
Более того, температура будет повышаться не только в выходные — до 21–23 градусов, но и на следующей неделе.
«Если так продолжится, то мы можем снова приблизиться в Санкт-Петербурге к дневным температурным рекордам к середине следующей недели», — отмечает синоптик.
При этом ночи остаются холодными, особенно на востоке Ленинградской области.
«Они на самом деле холодные и температура воздуха от +1 до +5 градусов может быть. В предстоящую ночь все еще остается угроза заморозка на крайнем востоке области», — добавил Колесов.