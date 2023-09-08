Минфин: россияне смогут сами ограничить свое участие в азартных играх

Россияне смогут ограничить свое участие в азартных играх, написав соответствующее заявление организатору игр. С такой идеей выступили в Министерстве финансов России, следует из законопроекта, размещенного 8 сентября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Предполагается, что перечень физлиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, будет вести Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Об этом будет говориться в новой 52-й статье федерального закона «О госрегулировании деятельности азартных игр».
Если гражданин признан ограниченно дееспособным, то за него такое заявление сможет отправить попечитель. Документ можно подать как в бумажном, так и в электронном виде через официальный сайт организатора азартных игр в интернете.
Организатор будет обязан принять заявление, чтобы не допустить приема ставки от человека. С момента получения заявления организатор должен будет в течение часа передать это заявление в ЕРАИ.
Подавший заявление сможет его отозвать не ранее чем через четыре месяца со дня включения в перечень регулятора.
Идея не новая. «Известия» еще в 2019 году писали о создании такого реестра. Как и сейчас, законопроект разрабатывал Минфин.