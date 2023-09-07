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    ДТП на Скандинавии

    Глава спорткомитета Петербурга о трагедии на Скандинавии: мы всегда говорим тренерам, что нельзя выезжать на скоростные трассы

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    Глава спорткомитета, серебряный призер Олимпиады Антон Шантырь прокомментировал «Фонтанке» ДТП с грузовиком на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области 7 сентября. Он принес соболезнования родным и близким спортсменок и отметил, что всем тренерам известно о запрете на выезд на скоростные трассы.

    — Жуткая трагедия произошла сегодня на скоростной трассе «Скандинавия». Приношу соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим. Разбираемся сейчас в рабочем порядке, каким образом спортсмены вообще попали на скоростную трассу. Насколько я понимаю, она не является магистралью, где по правилам дорожного движения запрещен выезд велосипедистов, но на мой взгляд, это как отче наш — выезжать на скоростные трассы нельзя. Даже с сопровождением. Об этом говорится везде и всегда, и в моё время мы никогда не выезжали с Кузнецовым Александром Анатольевичем (тренер Антона Шантыря.— Прим.ред.) ни на какие скоростные трассы, где разрешённая скорость передвижения выше 60 километров в час. Всегда вижу велосипедистов на простых магистралях, на маленьких трассах, но на скоростной магистрали… Не раз в Выборге был в этом году, в том числе и на этой скоростной трассе. Никогда там не видел велосипедистов. И как они туда попали, даже ума не приложу. Причём никаких соревнований не проводилось, то есть они не перемещались из точки А в точку Б, грубо говоря. Бывают такие случаи, когда где-то проходят соревнования, и чтобы добраться до них (до старта), нужно проехать кусочек где-то по скоростной магистрали, некоторые позволяют себе выезжать на скоростные магистрали. Но в данном случае это был точно не тот случай. Насколько я в курсе, это была рядовая тренировка. Разбираемся. Безусловно, великая трагедия, которая будет уроком для нас для всех. На дороге разные случаи происходят, но здесь, конечно, ну такая тяжёлая ситуация.

    «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию с оперативной информацией по ДТП с юными велосипедистками на «Скандинавии».

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