АФК «Система» откроет в Петербурге новый пятизвездочный отель

Cosmos Hotel Group запустит новый пятизвездочный отель премиум класса на Итальянской, 8 в Петербурге, 7 сентября сообщает компания. Открытие гостиницы под брендом Cosmos Selection планируется на декабрь этого года.



Под создание отеля отвели историческое здание 19 века, где с 1879 года в течение почти 40 лет находился Участок Общества взаимного кредита, а в последние годы размещался офис МТС. Общая площадь нового объекта составляет 2,7 тыс. квадратных метров и включает 23 номера различной категории, предусмотрены ресторан и лобби-бар. Сейчас в отеле завершают отделочные работы. Объем инвестиций в реконструкцию компания не раскрывает.

