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    АФК «Система» откроет в Петербурге новый пятизвездочный отель

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    Cosmos Hotel Group запустит новый пятизвездочный отель премиум класса на Итальянской, 8 в Петербурге, 7 сентября сообщает компания. Открытие гостиницы под брендом Cosmos Selection планируется на декабрь этого года.

    Под создание отеля отвели историческое здание 19 века, где с 1879 года в течение почти 40 лет находился Участок Общества взаимного кредита, а в последние годы размещался офис МТС. Общая площадь нового объекта составляет 2,7 тыс. квадратных метров и включает 23 номера различной категории, предусмотрены ресторан и лобби-бар. Сейчас в отеле завершают отделочные работы. Объем инвестиций в реконструкцию компания не раскрывает.

    Президент компании Cosmos Hotel Group Александр Биба отметил положительный рост загрузки на 10% по отелям компании в сравнении с прошлым годом, и выразил надежду на дальнейший рост интереса со стороны туристов.

    О том, что АФК» Система» перестроит офис МТС в 5-звездочную гостиницу, «Ведомости» сообщали в конце 2019 года. На тот момент эксперты оценивали объем затрт на реконструкцию в пределах 300 миллионов рублей.

    Компания Cosmos Hotel Group принадлежит АФК «Система» Владимира Евтушенкова. В ее портфеле более 36 отелей в 20 городах России и мира. По данным СПАРК, по итогам 2022 года ООО «Космос отель групп» выросла почти вдвое, до 421 миллиона рублей, чистая прибыль составила 566 миллионов рублей.

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