Под колесами самосвала на «Скандинавии» погибли и пострадали дети из петербургской школы

В ДТП с самосвалом на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти погибли и пострадали восемь детей и один взрослый. Об этом сообщили в администрации Ленобласти.



По информации комитета по здравоохранению Ленинградской области, двое детей погибли, еще шестеро пострадали. В настоящее время решается вопрос о госпитализации: пострадавших готовы принять в областных клинической и детской клинической больницах. На место ДТП направили пять бригад скорой помощи и вертолет от области и еще пять бригад и вертолет из Петербурга. В то же время главк сообщает о двух погибших и еще 10 пострадавших с травмами различной степени тяжести.

