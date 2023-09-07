    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, с-з

    771мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97.84eur105.08

    Под колесами самосвала на «Скандинавии» погибли и пострадали дети из петербургской школы

    4719
    26 комментариев

    В ДТП с самосвалом на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти погибли и пострадали восемь детей и один взрослый. Об этом сообщили в администрации Ленобласти.

    По информации комитета по здравоохранению Ленинградской области, двое детей погибли, еще шестеро пострадали. В настоящее время решается вопрос о госпитализации: пострадавших готовы принять в областных клинической и детской клинической больницах. На место ДТП направили пять бригад скорой помощи и вертолет от области и еще пять бригад и вертолет из Петербурга. В то же время главк сообщает о двух погибших и еще 10 пострадавших с травмами различной степени тяжести.

    По данным «Фонтанки», в ДТП попали подростки из ГБОУ школы-интерната «Олимпийский резерв» Курортного района Петербурга.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТП с велосипедистамиДТП с детьми
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ18

    Комментарии 25

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    26
    close