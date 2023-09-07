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    «Все складывается благоприятно». До середины сентября в Петербурге обещают летние температуры

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    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Все в погоде складывается благоприятно для нашего региона, сообщает 7 сентября главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    Ночью в отдельных районах Ленинградской области было очень холодно — до 1–2 градусов. Ещё две предстоящие ночи тоже будут холодными, в субботу на востоке области сохраняется угроза заморозков. А затем потеплеет.

    Сегодня — последний прохладный день с температурой ниже 20 градусов. Уже завтра температура должна сначала достичь, а потом и превысить «эту, можно сказать, летнюю отметку». Тепло на уровне 20–25 градусов продержится «практически до середины сентября».

    «Погоду продолжит определять антициклон, но он будет уже теплый, так как на северо-западе преобладают западный и южный ветра, которые и приносят к нам теплый воздух», — поясняет Колесов.

    Периодически, по его словам, по северу будут проходить атмосферные фронты. Облачность от них может наползать на наш регион, и тогда солнца будет меньше. «Но сухо и тихо, в ночные часы даже до штиля», — обещает синоптик.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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