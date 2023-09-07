На пару обедов точно хватит. Петербуржец отсудил деньги спустя полтора года после утечки данных «Яндекс.Еды»

Петербуржец нашел свои данные в утекшей базе «Яндекс.Еды» и хотел получить компенсацию в 50 тысяч рублей. Спустя полтора года он все-таки отсудил деньги — но в десять раз меньше.

О подробностях дела 7 сентября рассказывает объединенная пресс-служба городских судов. Санкт-Петербургский горсуд рассматривал апелляцию горожанина на решение Куйбышевского райсуда, который оставил его без компенсации. Аргументы были следующими: нет доказательств, что данные мужчины распространил именно сервис «Яндекс.Еда», а его меры безопасности не соответствуют законодательству.