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    На пару обедов точно хватит. Петербуржец отсудил деньги спустя полтора года после утечки данных «Яндекс.Еды»

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    Петербуржец нашел свои данные в утекшей базе «Яндекс.Еды» и хотел получить компенсацию в 50 тысяч рублей. Спустя полтора года он все-таки отсудил деньги — но в десять раз меньше.

    О подробностях дела 7 сентября рассказывает объединенная пресс-служба городских судов. Санкт-Петербургский горсуд рассматривал апелляцию горожанина на решение Куйбышевского райсуда, который оставил его без компенсации. Аргументы были следующими: нет доказательств, что данные мужчины распространил именно сервис «Яндекс.Еда», а его меры безопасности не соответствуют законодательству.

    Теперь же городской суд частично удовлетворил иск и взыскал в пользу петербуржца 5 тысяч рублей — как компенсацию морального вреда.

    Данные клиентов «Яндекс.Еды» утекли в конце февраля прошлого года. Их объединили в интерактивную карту, где значились телефонные номера клиентов, их имена, сведения о заказах и адреса. Причиной утечки компания назвала «недобросовестные действия одного из сотрудников». В ноябре прошлого года Замоскворецкий райсуд Москвы постановил выплатить 13 клиентам по 5 тысяч рублей компенсации — а требовали они по сотне тысяч, еще семеро истцов остались ни с чем.

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    Комментарии 6

    Гость07 Сен 2023 в 12:06
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