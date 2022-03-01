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«Яндекс.Еда» сообщает об утечке данных пользователей. Виновного ищут

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Служба безопасности сервиса «Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей.

«В результате недобросовестных действий одного из сотрудников в интернете были опубликованы телефоны клиентов и информация об их заказах: состав, время доставки и так далее. Утечка не коснулась банковских, платёжных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей. Эти данные в безопасности», — говорится 1 марта на сайте «Яндекса».

Пользователям, чьи данные были украдены, пришлют «письмо с подробностями». Также в компании обещают усилить защиту, исключить ручную обработку «чувствительной информации» и как минимум втрое сократить число сотрудников, имеющих доступ к данным о заказах.

Виновного в утечке сотрудника ищут, к нему применят «установленные законом меры». «Кроме того, «Яндекс.Еда» обратилась в правоохранительные органы с заявлением о несанкционированном доступе к данным клиентов и делает всё для того, чтобы предотвратить распространение опубликованной информации», — сказано на сайте.

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Комментарии (2)

DanCitizen
Анонимус работает?
Денеб
«Яндекс.Еда» сообщает об утечке данных пользователей. Виновного ищут.... Как обычно.... Хотели, как лучше, а получилось, как всегда....
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