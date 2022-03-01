«Яндекс.Еда» сообщает об утечке данных пользователей. Виновного ищут

Служба безопасности сервиса «Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей.



«В результате недобросовестных действий одного из сотрудников в интернете были опубликованы телефоны клиентов и информация об их заказах: состав, время доставки и так далее. Утечка не коснулась банковских, платёжных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей. Эти данные в безопасности», — говорится 1 марта на сайте «Яндекса».



Пользователям, чьи данные были украдены, пришлют «письмо с подробностями». Также в компании обещают усилить защиту, исключить ручную обработку «чувствительной информации» и как минимум втрое сократить число сотрудников, имеющих доступ к данным о заказах.

