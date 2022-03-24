«Извините нас, пожалуйста». Сервис «Яндекс.Еда» закрыл систему, через которую утекли данные клиентов

«Извините нас, пожалуйста. Мы сильно подвели людей, которые пользовались нашим сервисом. <...> Февральская утечка — беспрецедентный случай для Яндекса, который считает сохранность данных пользователей высшим приоритетом. Мы извлекли из этого много уроков, хотя и предпочли бы получить их менее суровым путем», — гласит запись от 24 марта.



В компании добавили, что за прошедшие недели команда свела к минимуму количество сотрудников, имеющих доступ к приватным данным. На данный момент их переносят в более защищенное хранилище. Маресов также отметил, что был проведен полный аудит безопасности, регулярные проверки впредь будут проводить чаще.

