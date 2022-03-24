«Извините нас, пожалуйста». Сервис «Яндекс.Еда» закрыл систему, через которую утекли данные клиентов

«Извините нас, пожалуйста. Мы сильно подвели людей, которые пользовались нашим сервисом. <...> Февральская утечка — беспрецедентный случай для Яндекса, который считает сохранность данных пользователей высшим приоритетом. Мы извлекли из этого много уроков, хотя и предпочли бы получить их менее суровым путем», — гласит запись от 24 марта.
В компании добавили, что за прошедшие недели команда свела к минимуму количество сотрудников, имеющих доступ к приватным данным. На данный момент их переносят в более защищенное хранилище. Маресов также отметил, что был проведен полный аудит безопасности, регулярные проверки впредь будут проводить чаще.
Напомним, 1 марта «Яндекс.Еда» сообщила, что служба безопасности компании выявила утечку телефонных номеров клиентов, их имен, сведений о заказах и адреса. В качестве причины были названы «недобросовестные действия одного из сотрудников». 22 марта данные были сформированы в интерактивную карту, на которой многие пользователи интернета нашли себя.
Накануне, 23 марта, Роскомнадзор сообщил, что карта с адресами и другими персональными данными клиентов «Яндекс.Еды» была внесена в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, доступ к ней ограничили. В отношении ООО «Яндекс.Еда» составили административный протокол за нарушение законодательства о персональных данных.