Двух старшеклассников задержали в Петербурге по делу об изнасиловании 11-летней

СК возбудил два уголовных дела об изнасиловании 11-летней девочки. Под подозрением одиннадцатиклассник и его товарищ из 9-го класса.



Родители шестиклассницы нашли у нее в телефоне фотографии половых актов, которые у нее произошли в апреле и мае этого года, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 сентября. Они обратились в полицию. После чего в Кронштадте сотрудниками «детского» отдела уголовного розыска были задержаны 16 и 17-летний молодые люди. В отношении них возбуждены дела об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

