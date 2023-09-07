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    Двух старшеклассников задержали в Петербурге по делу об изнасиловании 11-летней

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    СК возбудил два уголовных дела об изнасиловании 11-летней девочки. Под подозрением одиннадцатиклассник и его товарищ из 9-го класса.

    Родители шестиклассницы нашли у нее в телефоне фотографии половых актов, которые у нее произошли в апреле и мае этого года, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 сентября. Они обратились в полицию. После чего в Кронштадте сотрудниками «детского» отдела уголовного розыска были задержаны 16 и 17-летний молодые люди. В отношении них возбуждены дела об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

    Обоих после допросов поместили в изолятор временного содержания.

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