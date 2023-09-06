Мик Джаггер: новый альбом The Rolling Stones выйдет 20 октября

Британская рок-группа The Rolling Stones выпустит новую пластинку 20 октября, о чем солист Мик Джаггер и музыканты коллектива рассказали ведущему Джимми Фэллону в последнем выпуске вечернего шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.
В эфире музыканты представили новый сингл Angry и сообщили, что новый альбом получил название Hackney Diamonds, релиз которого назначен на 20 октября.
Это первая пластинка, которая выйдет с момента смерти в 2021 году барабанщика группы Чарли Уоттса. Джаггер уточнил, что на альбоме будут две песни, записанные с участием Уоттса. По словам гитариста Кита Ричардса, сейчас на ударных в коллективе работает Стив Джордан, которого покойный Чарли Уоттс сам рекомендовал на случай, если что-то произойдет.
Пластинка была записана быстро, весь материал был готов уже к Рождеству 2022 года, уточнил гитарист Ронни Вуд. Джаггер добавил, что к февралю 2023 года альбом был сведен. Пластинка отличается от предыдущих тем, что на ней впервые за
Название Hackney Diamonds выбрано не случайно. По словам Мика Джаггера, после бурной ночи в лондонском районе Хакни часто можно было встретить разбитые окна. Их осколки называют «бриллиантами Хакни».
Анонс нового альбома тоже получился необычным. Музыканты заказали рекламу в районной газете Hackney Gazette. В публикации утверждалось, что в сентябре 2023 года состоится открытие стекольной лавки. О тонкости шутки «Фонтанка» писала в конце августа.