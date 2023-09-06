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    Мик Джаггер: новый альбом The Rolling Stones выйдет 20 октября

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    1 комментарий

    Британская рок-группа The Rolling Stones выпустит новую пластинку 20 октября, о чем солист Мик Джаггер и музыканты коллектива рассказали ведущему Джимми Фэллону в последнем выпуске вечернего шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

    В эфире музыканты представили новый сингл Angry и сообщили, что новый альбом получил название Hackney Diamonds, релиз которого назначен на 20 октября.

    Это первая пластинка, которая выйдет с момента смерти в 2021 году барабанщика группы Чарли Уоттса. Джаггер уточнил, что на альбоме будут две песни, записанные с участием Уоттса. По словам гитариста Кита Ричардса, сейчас на ударных в коллективе работает Стив Джордан, которого покойный Чарли Уоттс сам рекомендовал на случай, если что-то произойдет.

    Пластинка была записана быстро, весь материал был готов уже к Рождеству 2022 года, уточнил гитарист Ронни Вуд. Джаггер добавил, что к февралю 2023 года альбом был сведен. Пластинка отличается от предыдущих тем, что на ней впервые за 18 лет все треки оригинальные.

    Название Hackney Diamonds выбрано не случайно. По словам Мика Джаггера, после бурной ночи в лондонском районе Хакни часто можно было встретить разбитые окна. Их осколки называют «бриллиантами Хакни».

    Анонс нового альбома тоже получился необычным. Музыканты заказали рекламу в районной газете Hackney Gazette. В публикации утверждалось, что в сентябре 2023 года состоится открытие стекольной лавки. О тонкости шутки «Фонтанка» писала в конце августа.

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    Комментарии 1

    Гость06 Сен 2023 в 19:10
    Обалдеть, какие люди!!!
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