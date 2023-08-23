The Rolling Stones под видом рекламы стекольной лавки в местной газете рассказали о новом альбоме

Легенды рока The Rolling Stones повеселили фанатов необычным тизером нового альбома.
Они заказали рекламу в местной районной газете Hackney Gazette, в которой, якобы, анонсировали открытие стекольной лавки в районе в сентябре 2023 года. Об удавшейся шутке рассказала The Guardian.
Но пристальный фанатский взгляд не мог не заметить скрытых смыслов в объявлении, чей текст гласил: «Наша дружба обещает вам удовлетворение (satisfaction название одного из хитов группы). Когда ты скажешь «дай мне убежище» (Gimme Shelter коллектива), мы починим твои разбитые (Shattered) окна».
Кроме того, в объявлении была визуальная игра: буква «i» в названии Hackney Diamonds украшена логотипом группы в виде языка и губ. Кроме того, сам шрифт этих слов такой же, как в альбоме 1978 года Some Girls. Также в объявлении указан год основания компании, отсылающая к году рождения группы – 1962.
Новый альбом группы The Rolling Stones станет 31-м студийным в их карьере и первым после смерти барабанщика группы Чарли Уоттса.