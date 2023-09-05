Рыбаку на надувной лодке разорвало лицо от столкновения с металлической в Новоладожском канале

Столкновение двух маломерных судов в Ленинградской области привело к трагичным и жутким последствиям. Раны погибшего рыбака сначала приняли за огнестрельные.

Волховстроевская транспортная прокуратура проводит проверку по факту смертельного столкновения двух лодок в акватории Новоладожского канала вечером 3 сентября, сообщает 5 сентября пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. По предварительным данным, 61-летний мужчина на надувной ПВХ-лодке на большой скорости плыл по каналу и столкнулся с металлической моторной лодкой «Казанка». Рыбак потерял управление надувной лодкой, выпал за борт и получил травмы, не совместимые с жизнью, сообщает Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.