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    Рыбаку на надувной лодке разорвало лицо от столкновения с металлической в Новоладожском канале

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    Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
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    Столкновение двух маломерных судов в Ленинградской области привело к трагичным и жутким последствиям. Раны погибшего рыбака сначала приняли за огнестрельные.

    Волховстроевская транспортная прокуратура проводит проверку по факту смертельного столкновения двух лодок в акватории Новоладожского канала вечером 3 сентября, сообщает 5 сентября пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. По предварительным данным, 61-летний мужчина на надувной ПВХ-лодке на большой скорости плыл по каналу и столкнулся с металлической моторной лодкой «Казанка». Рыбак потерял управление надувной лодкой, выпал за борт и получил травмы, не совместимые с жизнью, сообщает Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.

    Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
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    По информации 47news, у ПВХ-лодки от удара разорвало один из баллонов, и потерпевший получил раны лица, переломы костей и другие травмы. Травмы были похожи на последствия от выстрела в упор из охотничьего ружья, и полиция рассматривала версию конфликта с другим рыбаком, закончившегося стрельбой. Было даже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

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    На берег еще живого мужчину доставил рулевой «Казанки», выловивший его из воды. Он сообщил о произошедшем полиции и передал раненого бригаде скорой помощи. Мужчина скончался в скорой.

    В настоящее время по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Транспортная прокуратура проверяет все обстоятельства произошедшего и взяла ход расследования на контроль.

    Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
    Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

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    Ленинградская областьСтолкновение судов
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