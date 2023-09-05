Ни здоровья, ни компенсации. Пострадавшей год назад в «Давинчи парке» девушке нужна восьмая по счету операция

Целый год не могут прийти в себя пострадавшие на высотном аттракционе в Приозерском районе Ленобласти. Кроме проблем чисто медицинских, они испытывают моральные страдания — поскольку организаторы экстремальных развлечений совершенно не чувствуют себя виноватыми в том, что случилось. Об этом 5 сентября рассказывает 47news.

В августе 2022 года «Фонтанка» писала о жутком случае в загородном клубе «Давинчи парк». Там на так называемом зиплайне (скоростной спуск по натянутому на высоте стальному тросу) столкнулись двое гостей парка. Девушка не успела преодолеть этап, и в нее врезался мужчина. Когда он стартовал, видеть вторую участницу на трассе не мог. А скорость на тросе можно развить высокую — до 80 км/ч .



Видео столкновения публикует 47news.

предоставлено Андреем Лобановым и Ариной Шакарян

В итоге девушке диагностировали открытый перелом ноги, перелом носа, лобной кости и пазухи.

«Полгода была в инвалидной коляске, потом на костылях. Начался асептический некроз тканей и суставов, еще и кости неправильно срослись. В октябре мне должны удалить из ноги весь металл — его ставили дважды, после этого станет понятно, начну ли я снова нормально ходить. Врачи говорят — шансов мало», — рассказала пострадавшая порталу 47news.



Мужчина (его даже не сняли с трассы, он прошел ее до конца и только потом поехал в больницу) тоже перенес несколько операций. Полностью раздробленную скулу и кость под глазом ему заменили на титановые. Он говорит, что до сих пор не может быть долго на жаре — «металл в лице как бы нагревается, начинает припекать».

«Так как операцию делали через веко, часть ресниц теперь растет не в том направлении — приходится выщипывать», — поделился пострадавший с журналистами.



Сейчас оба пытаются добиться выплаты компенсации от «Давинчи парка» за причиненный ущерб и оплаты лечения — собираются подавать иск. При этом, как сообщает 47news, даже спустя год они не понимают: возбуждено уголовное дело или нет.

