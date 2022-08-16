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    «Никто не следил за трассой». У девушки после столкновения на зиплайне под Петербургом сломаны нога, нос и лоб

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    11 комментариев
    Фото: читательница «Фонтанки» Арина
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    Арина, одна из двух пострадавших на зиплайне в загородном клубе «Давинчи парк», получила сложные переломы по недосмотру персонала. 16 августа она показала «Фонтанке» увечья и заявила о готовности обратиться в суд с иском.

    Днем 14 августа в деревне Борисово в Приозерском районе на зиплайне столкнулись девушка и мужчина. Первая еще не успела покинуть трассу, когда в путь пустился второй. Итог — тяжелые травмы у обоих.

    «Я не ударялась ногой о станцию. Ногу, нос и лоб я сломала, ударившись о другого участника, потому что по недосмотру инструкторов он вышел на трассу, пока я была на ней. У меня открытый перелом ноги и мне пришлось висеть еще больше 10 минут и держать свою стопу руками, чтобы ее не оторвало окончательно. Спасателей даже поблизости не было. Прибежали, только когда очевидцы за ними сходили. Никто не следил за трассой и по этой причине произошло столкновение двух человек», — рассказала Арина.

    Девушка возмущена, что после этой ситуации парк продолжает работать, а на трассе все также нет инструктора.

    «Мне диагностировали открытый перелом ноги, перелом носа, лобной кости и пазухи. Пока я в аппарате внешней фиксации. Молимся, чтобы ткани прижились. Потом будут еще операции. Следствие идёт. Я просто хочу, чтобы была написана правда, что не я сама просто ударилась ногой, а что мы чуть не погибли по вине руководства парка. И буду, само собой, подавать на них в суд параллельно с уголовным делом», — заявила Арина.

    Девушка удивлена тому, что вообще осталась жива. На трассе человек разгоняется до 80 километров в час.

    «Фонтанка» еще раз обратилась за комментарием к администрации «Давинчи парка». Управляющая Мария заявила, что по согласию двух сторон загородный клуб произошедшую ситуацию не комментирует.

    Фото: читательница «Фонтанки» Арина

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    Комментарии 11

    Ref16 Авг 2022 в 22:06
    Закрыть эту развлекуху с чуждым названием...
    +0−0
    07A16 Авг 2022 в 21:56
    Как показывает опыт, куда не воюй, всегда туда.
    +0−0
    NoName123416 Авг 2022 в 21:55
    Ну да, ну да…
    Найдут инструктора Васю и сделают его виноватым как всегда….

    А белые рубашечки в офисе - останутся белыми и пушистыми
    +0−0
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