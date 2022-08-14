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    В загородном клубе под Петербургом двое столкнулись на зиплайне

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    Скорую пришлось вызывать в загородный клуб «Давинчи парк» в деревне Борисово Приозерского района из-за ЧП на зиплайне.

    Как рассказали «Фонтанке» 14 августа очевидцы, громкий и смачный звук столкновения они услышали около 16:10 во время прогулки. Чтобы понять, что случилось, пришлось задирать голову. На зиплайне почти обнявшись висели двое — мужчина и девушка. По предварительной информации, в конце спуска девушка не успела зацепиться за станцию, ударившись об нее ногой.

    читатель «Фонтанки» Илья

    В этот момент в нее врезался поехавший вниз мужчина. Над водоемом они болтались около 15 минут, после чего девушку спустили вниз спасатели. К ней приехала скорая. К 17:30 пострадавшую погрузили в машину и увезли.

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    В самом клубе «Фонтанке» сообщили, что вся администрация на месте ЧП, и попросили перезвонить позже.

    В МЧС Ленобласти, как пояснили в ведомстве, информация о произошедшем не поступала.

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