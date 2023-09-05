Дом радио запускает театральное направление с бесплатными лекциями

Просветительская программа с лекциями и кинопоказами знаковых постановок для всех желающих и мастер-классами для представителей профессионального сообщества ждет участников в новом сезоне Дома радио. Об этом «Фонтанке» рассказали в культурной организации 5 сентября.
Новое направление получило название musicAeterna Αθεατρον (музыкАэтерна Афеатрон). Участников ждут рассказы о развитии лицедейства от античности к средневековым мистериям и театрам Шекспира, Брехта, Арто и Понизовского (лекторы: Тамара Теперик, Владимир Колязин, Алексей Бартошевич, Людмила Баженова и Вадим Максимов). Для профессиональных актеров и режиссеров, а также студентов старших курсов театральных учебных заведений — практические занятия с участием Игоря Качаева, Алексея Слюсарчука и Елены Морозовой.
Конечно, не обойдется без спектаклей. На ноябрь запланирована первая премьера, режиссером которой выступит куратор театрального направления Дома радио Елизавета Мороз. Ее соавторами по спектаклю станут драматург Ольга Потапова, художник-постановщик Тимофей Рябушинский и композитор Кирилл Архипов.
Напомним, ранее «Фонтанка» внедрялась в музыкальную и танцевальную программу Дома радио в качестве волонтера-студента и узнавала, как войти в это сообщество и почему сотни горожан еженедельно штурмуют сайт musicAeterna, чтобы петь в хоре или импровизировать современный танец. Как уточнили в musicAeterna, в новом сезоне занятия «Распев», «Пляс», а также лекции о психоанализе, встречи киноклуба и лаборатории экспериментального звука продолжатся.