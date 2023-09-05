Дом радио запускает театральное направление с бесплатными лекциями

Просветительская программа с лекциями и кинопоказами знаковых постановок для всех желающих и мастер-классами для представителей профессионального сообщества ждет участников в новом сезоне Дома радио. Об этом «Фонтанке» рассказали в культурной организации 5 сентября.



Новое направление получило название musicAeterna Αθεατρον (музыкАэтерна Афеатрон). Участников ждут рассказы о развитии лицедейства от античности к средневековым мистериям и театрам Шекспира, Брехта, Арто и Понизовского (лекторы: Тамара Теперик, Владимир Колязин, Алексей Бартошевич, Людмила Баженова и Вадим Максимов). Для профессиональных актеров и режиссеров, а также студентов старших курсов театральных учебных заведений — практические занятия с участием Игоря Качаева, Алексея Слюсарчука и Елены Морозовой.

