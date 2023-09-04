На трассе в Вытегру в Ленобласти отремонтируют побитые жизнью мосты

Осенью 2023 года начнется капитальный ремонт двух мостов на федеральной трассе А-215 от Лодейного Поля к Вытегре в Подпорожском районе Ленинградской области. В сентябре подрядчик приступит к организации временной схемы движения.

Капитальный ремонт предстоит мостам через реки Кузру и Святуху на 48-м и 98-м километрах трассы А-215 «Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок», сообщает 4 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Оба моста были приняты на баланс дорожного управления в 2019 году, пребывая в неудовлетворительном состоянии. После этого началась разработка проектов капремонта. Они предполагают почти полное обновление сооружений.