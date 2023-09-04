На трассе в Вытегру в Ленобласти отремонтируют побитые жизнью мосты

Осенью 2023 года начнется капитальный ремонт двух мостов на федеральной трассе А-215 от Лодейного Поля к Вытегре в Подпорожском районе Ленинградской области. В сентябре подрядчик приступит к организации временной схемы движения.
Капитальный ремонт предстоит мостам через реки Кузру и Святуху на 48-м и 98-м километрах трассы А-215 «Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок», сообщает 4 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Оба моста были приняты на баланс дорожного управления в 2019 году, пребывая в неудовлетворительном состоянии. После этого началась разработка проектов капремонта. Они предполагают почти полное обновление сооружений.
На мостах предстоит заменить пролетное строение, железобетонные опоры, опорные части и мостовое полотно. Дорожники установят новые барьерные ограждения, сделают резино-металлические деформационные швы и пришовные зоны из полимербетона, который благодаря синтетическим вяжущим компонентам является более прочным и долговечным материалом. Также отремонтируют сопряжения мостов с насыпью на подходах и укрепят конусы.
Помимо этого в порядок приведут и подходы к мостам. На них смонтируют водоотвод, заменят дорожную одежду и покрытие. А для фильтрации воды с дороги рядом с мостами построят локальные очистные сооружения. Протяженность обновленного моста через Кузру составит 42,2 метра, а через Святуху — 29,15 метра. В ширину они составят 12,95 метра.
С 11 сентября подрядчик приступит к установке временной схемы организации дорожного движения на мосту через Кузру. Когда будет готов временный мост, действующий полностью перекроют. Скорость движения на участке при этом ограничат до 40 км/ч. Ремонт на мосту через Святуху должен стартовать до конца 2023 года. Открыть движение по обновленным мостам, по контрактам, должны осенью 2024 года.