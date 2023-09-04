Аэропорт Сочи работает по фактической погоде и ждет президентов

Аэропорт Сочи в понедельник, 4 сентября, ожидает напряженный день. На расписание рейсов влияют погода, а также встреча президентов России и Турции.



По прогнозам метеорологов, 4 сентября в Сочи ожидаются ливневые дожди, грозы и град. В этой связи аэропорт предупреждает пассажиров о возможных корректировках времени вылетов из-за сложных метеоусловий.



Кроме того, судя по Flightradar, уже сейчас в воздушном пространстве Сочи образовалась пробка из самолетов. В Сочи сегодня запланирована первая личная встреча Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за год.