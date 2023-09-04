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    Аэропорт Сочи работает по фактической погоде и ждет президентов

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    Аэропорт Сочи в понедельник, 4 сентября, ожидает напряженный день. На расписание рейсов влияют погода, а также встреча президентов России и Турции.

    По прогнозам метеорологов, 4 сентября в Сочи ожидаются ливневые дожди, грозы и град. В этой связи аэропорт предупреждает пассажиров о возможных корректировках времени вылетов из-за сложных метеоусловий.

    Кроме того, судя по Flightradar, уже сейчас в воздушном пространстве Сочи образовалась пробка из самолетов. В Сочи сегодня запланирована первая личная встреча Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за год.

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    На текущий момент официально задерживаются пять рейсов: из Москвы (прилет перенесен с 14:35 на 16:05), Казани (перенесен с 16:25 на 19:40), Чебоксар (с 16:50 на 18:30) и еще два из Москвы (с 17:40 на 18:40, с 18:55 на 19:25).

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    Аэропорт Сочи
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