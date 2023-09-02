«Не знала, что это огромное движение в нашей стране». Главу Росмолодежи удивило, что люди ходят в лес за грибами

Неожиданное заявление сделала главы Росмолодежи Ксения Разуваева на форуме «Территория смыслов» в «Сенеже».
Как пишут 2 сентября «Ведомости», слушатели, задавая вопросы из зала, затронули тему аполитичности молодежи и «Кадров для села» (так называется запущенная в 2023 году программа). Разуваева предложила посмотреть на село как «на новый экологичный образ жизни» и заняться «переупаковкой образа». Примером послужило одно из сел в Ростовской области, где участники программы «Лидеры для села» открыли вместе с местными жителями дома, где стали готовить обеды и принимать гостей.
«Это такая мекка для грибников. Кстати, не знала, что это огромное движение в нашей стране — очень многие люди любят, просто это такая форма досуга, семьями идут в лес, собирают грибы и так далее», — отметила Разуваева.
Молодежный форум «Территория смыслов» проходит в Московской области с 26 июля по 2 сентября. Он проводится в этом году уже в пятый раз, включает очные встречи, онлайн-модуль и региональные программы. Заключительная смена «Действовать», которая идет в эти дни, состоит из отличившихся участников предыдущих семи смен 18–35 лет — это 150 человек. Среди участников форума руководители муниципалитетов, которые входят во Всероссийскую ассоциацию местного самоуправления.