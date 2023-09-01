Суд оправдал владельца гостиницы «Эрмитаж» Бабаева, обвиненного в злостной неуплате кредита

Владельца официальной гостиницы «Эрмитаж» Элшана Бабаева, которого обвиняли в злостном уклонении от погашения крупного кредита (ст.177 УК РФ), оправдали. Об этом 1 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Куйбышевский районный суд не нашел в его действиях состава преступления и признал за ним право на реабилитацию.
По версии обвинения, ООО Банк «МБА-Москва» и АО «Международная балтийская инвестиционная компания» (учредитель гостиницы «Эрмитаж» — Прим. ред.), в лице генерального директора Бабаева на основании решения Тринадцатого Арбитражного апелляционного суда утвердили мировое соглашение, по которому с «МБИК» в пользу банка было взыскано 4,9 миллиона долларов США и 0,3 млн евро долга. Позднее определением арбитражного суда Петербурга и Ленобласти взыскателя заменили на ЗАО НКО «Аграркредит». Погашать долг «МБИК» не спешил, и в 2019 году «Аграркредит» попытался взыскать долг на основании исполнительного листа, но снова безуспешно. По данным следствия, Бабаев «злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности и от оплаты ценных бумаг», а деньги, поступавшие на расчетные счета компании, «использовал на цели, не связанные с погашением задолженности».
Как утверждало обвинение, «в целях сокрытия от взыскателей части реальных доходов» деньги за оплату проживания в гостинице Бабаев проводил через счета другой своей компании — ООО «Эрмитаж Медиа».
От деятельности гостиничного комплекса на счета ООО «Эрмитаж Медиа» поступили 51,7 миллиона рублей и ни рубля из этой суммы не ушло на погашение кредита.
Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что по смыслу статьи ч.1 ст.177 УК РФ, под злостным уклонением от исполнения судебного решения следует понимать не бездействие должника, а активные действия, например, препятствование приставам в принудительном изъятии имущества или денег в погашение долга. Таких обстоятельств в деле Бабаева суд не нашел и оправдал предпринимателя с правом на реабилитацию.
В июне «Фонтанка» писала, что за долги гостиница «Эрмитаж» перешла в собственность Азербайджана. Новый владелец отеля — Небанковская организация «Аграркредит», учрежденная Министерством финансов Азербайджанской Республики, — вступил в права собственности 15 июня.
О дальнейшей судьбе гостиницы «Фонтанка» спросила у представителя НО «Аграркредит», но ответа так и не получила.